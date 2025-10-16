ABD'nin Alaska eyaletinin batısını Halong Tayfunu vurdu

ABD, Halong Tayfunu ile sarsılıyor...

ABD'nin Alaska eyaletinin batı bölgeleri Kipnuk, Kwigillingok, Bethel, Kotzebue ve Nome’da, geçen hafta sonu Halong Tayfunu etkili oldu.

1 CAN KAYBI

Halong Tayfunu nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, 2 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ayrıca, tayfun nedeniyle 1500'den fazla kişinin yerinden edildiği aktarıldı.

Kipnuk ile Kwigillingok bölgelerindeki tüm evlerin hasar gördüğü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.