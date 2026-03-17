ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA ile peş peşe saldırı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA ile yeniden hedef alındı. Büyük bir patlama sesinin duyulduğu saldırıda binanın çevresinde yangın çıktı.
Orta Doğu yangın yeri..
ABD-İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalar, tüm şiddetiyle sürüyor.
Son olarak ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği hedef oldu.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE İHA İLE SALDIRI
Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA ile yeni bir saldırı düzenlendi.
Büyükelçiliğe yönelik saldırı sırasında şiddetli patlama sesi duyuldu.
İLK SALDIRI 3 SAAT ÖNCE YAPILDI
ABD Büyükelçiliği'ne saatler önce 3 adet İHA ile saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu büyükelçilik çevresinde yangın meydana gelmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)