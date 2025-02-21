ABD'nin baskılarına Mesud Pezeşkiyan'dan Türkçe deyişli yanıt

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da bir etkinlikte konuştu.

Açıklamalarında Pezeşkiyan, ABD ile müzakere ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HER ŞARTTA MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"

ABD'nin İran'a karşı "azami baskı" politikasına işaret eden Pezeşkiyan, şöyle dedi:

"TEHDİTLERLE BİZİ HER ŞEYİ YAPMAYA ZORLAYABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Pezeşkiyan, müzakerelerin saygı çerçevesinde olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

Türkçe bir şiirimiz var. Bu şekilde alıştık biz. Diyor ki; 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni.' Yani onur ve özgürlük. Eğer insan tilkinin gölgesinde de uyusa sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Biz insanız ve saygılı bir şekilde konuşacağız ancak baskıya boyun eğmeyeceğiz.