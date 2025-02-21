ABD'nin baskılarına Mesud Pezeşkiyan'dan Türkçe deyişli yanıt

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da bir etkinlikte konuştu.
Açıklamalarında Pezeşkiyan, ABD ile müzakere ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HER ŞARTTA MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"
ABD'nin İran'a karşı "azami baskı" politikasına işaret eden Pezeşkiyan, şöyle dedi:
Biz 'müzakere etmeyeceğiz' demedik en baştan müzakere istediğimizi söyledik ancak her şartta müzakere etmeyeceğiz. Yaptırım uygulayıp sonra füzeleriniz veya silahlarınız olmasın deyip sonra tekrar müzakerelerden bahsedemezler.
"TEHDİTLERLE BİZİ HER ŞEYİ YAPMAYA ZORLAYABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"
Pezeşkiyan, müzakerelerin saygı çerçevesinde olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
Türkçe bir şiirimiz var. Bu şekilde alıştık biz. Diyor ki; 'Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni.' Yani onur ve özgürlük. Eğer insan tilkinin gölgesinde de uyusa sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz. Tehditlerle bizi her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Biz insanız ve saygılı bir şekilde konuşacağız ancak baskıya boyun eğmeyeceğiz.
"BAZILARI İSRAİL'DEN KORKUYOR ÇÜNKÜ AMERİKA ONU DESTEKLİYOR"
ABD ve İsrail'in tehditlerinden korkmadıklarını söyleyen Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
Bazıları İsrail'den korkuyor çünkü Amerika onu destekliyor ancak biz korkmuyoruz ve korkmayacağız. Toplumumuza böyle olmak yakışır. Allah'ın yardımıyla bütün sorunlarımızı çözeceğimize eminim fakat bu bir gecede olmayacak.
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