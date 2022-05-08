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    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Türkiye ziyaretini erteledi

    ABD BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in yapmayı planladığı Türkiye ziyaretinin ertelendiği açıklandı.
    • 08.05.2022 - 00:50
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    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Türkiye ziyaretini erteledi

    ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlandı.

    Açıklamada, "Thomas-Greenfield'in Türkiye'ye 9 Mayıs'ta yapmayı planladığı ziyaret ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada ayrıca Thomas-Greenfield'in 9-10 Mayıs'ta Brüksel'deki "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi 6. Brüksel Konferansı" kapsamındaki ziyaretinde bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

    "Sınırı ziyaret ederek son durumu göreceğim"

    Daha önce 8-9 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Suriye sınırına gideceği açıklanan Thomas-Greenfield, AA'ya açıklamalarda bulunmuştu.

    Türkiye ziyareti öncesi konuşan Thomas-Greenfield, "Sınırı ziyaret ederek son durumu göreceğim ve bu şekilde sınır kapısının açık kalmasını daha iyi savunabileceğim. Başka kapıların açılması için de uğraşacağım. Bu (sınır kapısının açık kalması) sadece bizim çıkarımıza değil, Rusya'nın da çıkarına." demişti.

    ABD nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Türkiye ziyaretini erteledi #1

    "Sınır kapanırsa binlerce Suriyeli aç kalır"

    AA'nın haberine göre Thomas-Greenfield, sınır kapısının kapanması durumunda neler olacağını ise "Sınır kapısı kapanırsa bu, binlerce Suriyelinin aç kalacağı anlamına geliyor ve kimsenin bunu görmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden başarıya, bu sınırı açık tutmaya odaklandım. Sınırı kapatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz." sözleriyle anlatmıştı.


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