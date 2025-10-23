ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz: Hamas silah bırakma sözünü tutmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes devam etse de bazı soru işaretleri hala giderilmiş değil.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" başlıklı oturumda konuştu.

"HENÜZ İŞ BİTMEDİ"

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi "tarihi bir fırsat" olarak niteleyen Waltz, "Dostlarımız Katar, Mısır, Türkiye ve bölgenin yardımıyla, bu son başarı belki de en büyük açılım olabilir.

Bu tarihi başarı kutlandı ancak rehavete sebep olmamalı, henüz iş bitmedi." dedi.

"HAMAS'IN GAZZE'DEKİ İŞİ BİTMİŞTİR"

Hamas'ın kalan İsrailli esirlerin cesetlerini teslim etmesi ve silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini belirten Waltz, "Başkan (Donald)​​​​​​​ Trump burada oyun oynamıyor ve basitçe söylemek gerekirse, Hamas'ın Gazze'deki işi bitmiştir ve orada bir geleceği yoktur." ifadelerini kullandı.

Waltz, Hamas'ın bunları yapmadığı takdirde ateşkesi ihlal etmiş olacağı ve ağır sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Hamas'ın anlaşmaya uymasından sonra Gazze'nin yeniden inşasının bölgesel ve küresel bir olay olarak gündeme geleceğini söyleyen Waltz, ateşkesin ardından Gazze'ye süren insani yardım akışını da desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.