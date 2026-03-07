Almanya'da camide bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Almanya'nın Stuttgart kentinde cuma namazı sonrasında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Alman medyası saldırının kentin kuzeyindeki Backnang ilçesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camide yaşandığını bildirdi.

Stuttgart polisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 24 yaşındaki bir genç yaralandı.

SALDIRGAN KAÇTI

Polis ekipleri cuma namazından sonra yerel saat ile 13.15 sıralarında camiye gelen saldırganın 24 yaşındaki genci uyluk bölgesinden bıçakladığını açıkladı.

Yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı ve saldırının failinin ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Saldırının nedenini ortaya çıkarmak ve faili yakalamak için soruşturma başlatıldı.

Failin yaklaşık 1,75 metre boyunda, siyah-beyaz ceket ve koyu renkli eşofman giyen, kıvırcık saçlı bir kişi olduğu duyuruldu.