ABD'nin Gazze'ye kara harekatını ertelemesi için İsrail'e baskı yaptığı iddia edildi ABD basınında yer alan haberde Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e daha fazla rehinenin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması amacıyla Gazze'ye yönelik kara harekatının ertelenmesi konusunda baskı yaptığı öne sürüldü.

İHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürüyor.

Çatışmalar şiddetini artırarak devam ederken İsrail tarafından Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatılacağı yönünde açıklamalar geliyor.

ABD'den erteleme baskısı

ABD basınının konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberde ABD hükümetinin İsrail'e Gazze'ye yönelik kara harekatının ertelenmesi konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

Haberde ABD yönetiminin rehineler konusunda sağlanan ilerlemeler nedeniyle İsrail yönetimine Gazze'ye kara harekatını ertelemesi konusunda baskı yaptığı öne sürülerek Gazze'ye insani yardım kamyonlarının gönderilmesi gerektiğini aktardığı ifade edildi.

İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı son açıklamada İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, "Bugün ve her zaman halklarını korumak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından emin olmalıyız" dedi.

İsrail'e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulunan Biden, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ben İsrail'in savaş yasalarına göre nasıl hareket etmesi gerektiğini tartıştık. Bu, savaşta sivilleri mümkün olan en iyi şekilde korumak anlamına geliyor. Yalnızca barış içinde yaşamak isteyen masum Filistinlileri göz ardı edemeyiz. Bu nedenle Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ilk insani yardım sevkiyatı için anlaşma sağladım" şeklinde konuştu.

Filistin-İsrail arasındaki barışın iki devletli çözümden geçtiğini yineleyen Biden, "İki devletli çözümden de vazgeçemeyiz" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)