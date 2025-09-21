ABD'nin 'H-1B' vizesine halihazırda sahip olanlar 100 bin dolarlık ücretten etkilenmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi 19 Eylül'de imzalamıştı.

Kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı, bunun ülke ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği belirtilmişti.

"VİZEYE HALİHAZIRDA SAHİP OLANLAR ÜCRETTEN ETKİLENMEYECEK"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "H-1B" çalışma vizelerinin yükseltilen başvuru ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vize için belirlenen 100 bin dolarlık ödemenin yıllık değil, tek seferlik olacağını belirten Leavitt, "Halihazırda H-1B vizesine sahip olup da anlık olarak ülke dışında bulunanlar, yeniden girişlerde 100 bin dolar ödemeyecek." ifadesini kullandı.

YENİ BAŞVURULARDA 100 BİN DOLAR ALINACAK

Leavitt, ücret düzenlemesinin yenilenen vizeleri kapsamayacağını, 100 bin doların sadece yeni başvurularda alınacağını kaydetti.