Trump ile Netanyahu 29 Aralık'ta ateşkesin ikinci aşamasını konuşacak

- ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 29 Aralık'ta Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşecek.
- Netanyahu'nun 28 Aralık - 4 Ocak arasında ABD'yi ziyaret edeceği ve Trump ile Florida'da buluşacağı açıklandı.
- İsrail basını, Trump yönetiminin ateşkesin ikinci aşamasını yılbaşından önce duyurmak istediğini yazmıştı.
Gazze ateşkesinin ikinci aşaması için hamleler yapılırken bir sonraki adımı işaret eden bir gelişme yaşandı.
Yerel basında çıkan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Aralık ila 4 Ocak tarihleri arasında ABD'ye resmi bir ziyaret planladığı belirtildi.
ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI KONUŞULACAK
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 29 Aralık'ta Netanyahu'yu Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da ağırlayacağı ifade edildi.
Haberde, Trump-Netanyahu görüşmesinin ana gündemini, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçiş sürecinin oluşturacağı kaydedildi.
TRUMP İKİNCİ AŞAMAYI GEÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR
İsrail basınında geçen haftalarda yer alan haberde, Trump yönetiminin, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını yıl başından önce açıklamak istediği belirtilmişti.
Netanyahu, dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına "yakında geçilebileceğini" söylemişti.
Ateşkesin birinci aşamasının büyük oranda tamamlandığını söyleyen Netanyahu, Trump ile yapacağı görüşmede ateşkesin ikinci aşamasını ele alacaklarını belirtmişti.