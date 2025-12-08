Alman şirket iflasları 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'daki ekonomik durgunluk işletmelere yük olurken bir araştırma, konu hakkında öngörüde bulundu.

Kredilere ilişkin hizmet sağlayıcısı Creditreform tarafından yapılan araştırmaya göre, şirket iflaslarının 2014 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

23 BİN 900 ŞİRKETİN İFLASI BEKLENİYOR

Araştırma kapsamında, bu yıl 23 bin 900 şirketin iflas başvurusunda bulunacağı öngörülüyor.

Bu yıl iflas eden şirket sayısının geçen yıla göre yüzde 8,3 artması beklenirken, bu sayının 2014’ten beri en yüksek seviyeye ulaşacağı hesaplanıyor. 2014’te Almanya'da yaklaşık 24 bin 100 şirket iflas etmişti.

Ayrıca 2023'teki yüzde 22,9 artış ve 2024'teki yüzde 22,5 artış ile karşılaştırıldığında, iflaslardaki bu yılki artış, önemli ölçüde daha yavaş olacak.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 57 milyar avro düzeyinde olacak. Söz konusu borç, geçen yıl yaklaşık 59,1 milyar euroydu.

Bu yıl yaklaşık 285 bin çalışanın, şirket iflaslarından etkilenmiş olacağı hesaplanıyor.

Kurumsal iflasların dışında 2025 yılında 76 bin 300 borçlunun da kişisel iflas başvurusunda bulunması bekleniyor. Söz konusu rakam, 2016’dan beri en yüksek seviye olurken, 2024’e kıyasla yüzde 6,5 artışı ifade ediyor.

HÜKÜMETİN PLANLARI İFLASLARI ENGELLEYEMEYECEK

Alman hükümetinin altyapı ve savunma alanlarında planladığı yatırımların gelecek yıl iflasların daha da artmasını engelleyemeyeceği vurgulanan rapora göre, Alman ekonomisi rekabet gücünü kaybetmeye devam ediyor, yüksek maliyetler, bürokrasi ve devam eden ekonomik zayıflık da yeni iflasların önünü açıyor.

Araştırmada değerlendirmesine yer verilen Creditreform Ekonomi Araştırma Departmanı Başkanı Patrik-Ludwig Hantzsch, "Birçok işletme ağır borç yükü altında, yeni kredi almakta zorluk çekiyor ve enerji fiyatları veya düzenlemeler gibi yapısal yüklerle mücadele ediyor. Bu durum özellikle küçük ve orta-ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) üzerinde büyük baskı oluşturuyor ve sonuçta birçok işletme için ölüm fermanı anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 resmi iflas başvurusu rakamlarını Mart 2026’da açıklayacak.