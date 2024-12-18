ABD'nin Indiana eyaletinde 15 yıl sonra ilk mahkum idamı

AA

İdam cezalarının hala uygulandığı ABD'de, bir mahkumun daha cezası infaz edildi.

1997 yılında erkek kardeşinin yanı sıra kız kardeşinin nişanlısı dahil, 4 kişiyi öldüren 49 yaşındaki Joseph Corcoran, idam cezasına çarptırılmıştı.

Indiana eyaletinde bir hapishanede tutulan Corcoran bugün idam edildi.

15 YIL SONA İLK İDAM

Corcoran'ın idamı, eyalet yetkilileri tarafından 15 yılın ardından yapılan ilk idam olarak tarihe geçti.

Avukatları, Corcoran'ın yıllar boyunca "ruh sağlığının bozuk olduğunu" savunarak idam kararının durdurulmasını talep etmiş ancak talep reddedilmişti.

EN SON 2009'DA İDAM GERÇEKLEŞMİŞTİ

Indiana'da en son 2009'da Matthew Wrinkles adlı suçlu eyalet yetkililerince idam edilmişti.

Bundan sonra eyalette 13 idam kararı infaz edilmiş ancak bunlar federal yetkililer tarafından yapılmıştı.