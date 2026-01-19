Soyulan Louvre Müzesi'nden yeni görüntüler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa’nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne giren soyguncular, birçok tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı.

Tadilatta olan müzeye bir vinç yardımıyla giren hırsızların kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken olaya ilişki toplam 6 kişi yakalanmış, bunların 3'ü tutuklanmıştı.

Tüm dünyada gündem olan olaya ilişkin yeni bir skandal ortaya çıktı.

SOYGUN ANI ORTAYA ÇIKTI

Müzenin soygun anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hırsızların tek tek camları kırarak soygunu gerçekleştirdiği, o anlarda da bazı görevlilerin izlediği görüldü.

GÜVENLİK ŞİFRESİ ORTAYA ÇIKTI: LOUVRE

Müzede büyük güvenlik açıklarının olduğuna yönelik sert eleştiriler art arda gelirken müzenin güvenlik şifresinin 'Louvre' olduğu açıklandı.

Bu yeni bilgi de ülkede hem infiale neden oldu hem de dalga konusu oldu.