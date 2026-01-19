Soyulan Louvre Müzesi'nden yeni görüntüler

- Louvre Müzesi'nde tarihi eserlerin çalındığı soyguna dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
- Hırsızların vinç yardımıyla müzeye girdiği ve güvenlik zafiyeti nedeniyle hırsızlık sırasında bazı görevlilerin hareketsiz kaldığı görüldü.
- Müzenin güvenlik şifresinin "Louvre" olması güvenlik açığı eleştirilerini artırdı.
Fransa’nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne giren soyguncular, birçok tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı.
Tadilatta olan müzeye bir vinç yardımıyla giren hırsızların kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken olaya ilişki toplam 6 kişi yakalanmış, bunların 3'ü tutuklanmıştı.
Tüm dünyada gündem olan olaya ilişkin yeni bir skandal ortaya çıktı.
SOYGUN ANI ORTAYA ÇIKTI
Müzenin soygun anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Hırsızların tek tek camları kırarak soygunu gerçekleştirdiği, o anlarda da bazı görevlilerin izlediği görüldü.
GÜVENLİK ŞİFRESİ ORTAYA ÇIKTI: LOUVRE
Müzede büyük güvenlik açıklarının olduğuna yönelik sert eleştiriler art arda gelirken müzenin güvenlik şifresinin 'Louvre' olduğu açıklandı.
Bu yeni bilgi de ülkede hem infiale neden oldu hem de dalga konusu oldu.