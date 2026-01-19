Gazze'de can kaybı 71 bin 550'ye yükseldi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze'de zulüm sürüyor.

Bölgede açlık, susuzluk, hijyen ve tıbbi yetersizlik gibi birçok sorunla mücadele eden halk, katledilmeye devam ediyor.

SON 2 GÜNDE 12 YARALI İYİLEŞTİRİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de ateşkese vardığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, son 48 saatte hastanelere 1 cansız bedenin ulaştığı, 12 yaralının ise iyileştiği kaydedildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 287 KİŞİ DAHA YARALANDI

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 465'e, yaralı sayısının ise bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 550'YE ÇIKTI

Ayrıca, 713 yaralının ise iyileştiği belirtilen açıklamada İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 71 bin 550'ye, yaralı sayısının ise bin 710 bin 365’e yükseldiği aktarıldı.