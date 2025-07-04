ABD'nin kirli planı ortaya çıktı: Paralı askerler Gazze’de 550 kişiyi öldürdü

Avrupa Birliği'nin eski Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"550 FİLİSTİNLİ, ABD PARALI ASKERLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir ayda, açlık çeken 550 Filistinli, Gazze İnsani Yardım Vakfının belirttiği noktalarda yiyecek almaya çalışırken ABD paralı askerleri tarafından öldürüldü." ifadesini kullandı.

"AB KONSEYİ VE KOMİSYONU İSTEKSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Bunu "korkunç bir şey" olarak tanımayan Borrell, AB Konseyi ve Komisyonunu etiketleyerek, "Gazze'deki suçlara karşı herhangi bir eyleme geçmek için isteksiz kalmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

İspanyol siyasetçi Borrell, 7 Ekim 2023'te başlayan olaylarda İsrail'e karşı AB yönetiminden farklı bir tutum ve söylem benimsemişti.

AB üye ülkelerini İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini kınama ve ateşkes çağrısı yapma noktasında birleştirmeye çalışan Borrell, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Komisyonu sert biçimde eleştirmişti.

Borrell, görevi 1 Aralık 2024'te Kaja Kallas'a devretmişti.