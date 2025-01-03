ABD'nin lüks şehri Miami'de binalar çöküyor

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehri, dünyanın en ünlü ve zengin insanlarının birbirine komşu olduğu lüks bölgelerden biri.

Özellikle emlak zengini olmak isteyen yatırımcılar için cazibe merkezi konumunda bulunan Miami, Türk yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Gelir vergisi olmadığı için konut yatırımı için büyük bir talep gören bölgede yükselen lüks apartmanlar için büyük bir tehlike açığa çıktı.

Çünkü Miami, kelimenin tam anlamıyla batıyor.

LÜKS BİNALAR BATIYOR

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, milyarder Carl Icahn ve ünlü NFL sporcusu Tom Bradley gibi ünlülerin konutlarının bulunduğu bölgenin kıyı şeridi günden güne batıyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, aralık ayındaki bir araştırma sonucunda şu ana kadar kıyı şeridinde bulunan 35 yüksek binanın yavaşça battığı tespit edildi. 2016 ile 2023 yılları arasında bu binalar 2 ila 8 cm çökerken, bu sayının daha da artmasından korkuluyor. Uzmanlar günden güne çöken kıyı şeridindeki binaları kurtarmak için altyapı iyileştirme çalışmaları yapılacağını duyurdu.

TRUMP'IN BİNASI DA TEHLİKE ALTINDA

Araştırmaya göre, risk altında olan binalar arasında Faena Hotel, Porsche Design Tower, Surf Club Towers, Trump Tower II, Trump International Beach Resorts ve Ritz-Carlton Residences gibi ünlü yapılar bulunuyor.

Çöküşün en çok etkilediği bölgeler ise Sunny Isles Beach, Surfside ve Miami Beach oldu. Bunun yanında Bal Harbour’da da benzer bir durum rapor edildi.

NEW YORK HER YIL 2 CM BATIYOR

ABD'de şehirlerin batması sonucu 2050 yılına kadar kıyılarda bulunan 109 milyar dolarlık mülkün oturulamaz hale geleceği belirtiliyor.

Bu olaydan ise yarım milyon insanın etkileneceği ifade ediliyor. New York ve Baltimore gibi şehirler de her yıl 2 cm batıyor.

KAZANIN SEBEBİ "FAZLA KONUT İNŞAATI"

Yapılan araştırma Miami'deki çökme sorununun sadece yer altı suları ve deniz seviyesi ile olmadığını da ortaya çıkardı. 2021 yılında 98 kişinin ölümüne neden olan Florida'daki Champlain South Condominium Tower binasının çökmesi araştırmacıları harekete geçirdi.

İnşaatta bir problem olmadığını bulan uzmanlar, Miami'deki çok fazla konut inşaatının bu kazaya neden olduğunu açıkladı. Miami kıyı şeridinin kumlu yapısı nedeniyle inşaatların yarattığı titreşimlerin zemindeki kireçtaşı benzeri kayaçları kaydırdığı ortaya çıktı. Kısaca yatırımcıların Miami'ye olan ilgisi de binalar için tehlike yaratabiliyor.