ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabine adayları

AA & Ensonhaber

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihi seçimleri geride bıraktı..

Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, ikinci dönemi için göreve başlayacağı tarihi bekliyor.

Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.

Bu kapsamda Trump'ın kabinesi de şekillenmeye başladı.

25 İSİMLİK KABİNE

Başkan Yardımcısı JD Vance hariç 25 ismin yer alacağı kabinedeki isimler tek tek ilan ediliyor..

Trump, şu ana dek Beyaz Saray Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Susie Wiles'ı, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine Kongre üyesi Elise Stefanik'i ve ABD Çevre Koruma Ajansının başına da eski Kongre üyesi Lee Zeldin'i getireceğini duyurdu.

Öte yandan, Trump'ın, kabine üyesi olmasa da ABD'nin dış politikasının belirlenmesinde ana rollerden birine sahip Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için de eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz'ı getireceği belirtildi.

SINIR GÜVENLİĞİ: TOM HOMAN

Buna ilaveten sınır güvenliği konusunda tam yetki vereceği Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) eski yönetici vekili Tom Homan'ın, sınır güvenliği ve sınır dışı etme işlemlerinden sorumlu olacağı ifade edildi.

CIA DİREKTÖRLÜĞÜ: RATCLIFFE

Trump'ın ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten eski Kongre üyesi Ratcliffe'in yeni kabinesinde CIA Direktörü olarak görev yapacağını belirtti.

Ratcliffe, Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılında ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı yapısı olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürüten Trump'a çok yakın bir isim olarak biliniyor.

Senatodan onay aldıktan sonra görevine başlayabilecek olan Ratcliffe, Texas'tan Kongre'ye gelen bir isim olarak Trump'ın kabinesine şu ana kadar aday gösterdiği diğer isimler gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınıyor.

2007-2008 arasında Texas Doğu Bölgesinde savcılık vekilliği görevini yürüten Ratcliffe, daha sonra 2012 yılına kadar aynı eyalette Heath kentinde belediye başkanlığı yaptı.

2015 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne giren Ratcliffe, bu görevini 2020 yılında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine getirilene kadar sürdürdü.

SAVUNMA BAKANLIĞI: HEGSETH

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 2 kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor.

ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın yayın yapan Fox News kanalında program yapan Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği kaydedildi.

Hegseth, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Senato'da onay alarak görevine başlayabilecek.

ÜÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI: NOEM

Öte yandan Trump, İç Güvenlik Bakanlığına South Dakota Valisi Kristi Noem'i aday gösterdiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

Noem'in bu göreve getirilmesinin, Trump'ın göçmen politikalarını uygulama konusunda kararlılığını gösterdiği ifade ediliyor.

HÜKÜMET VERİMLİLİĞİ BAKANLIĞI: ELON MUSK

ABD seçimlerinin kazananı Donald Trump en büyük destekçilerinden olan Elon Musk’ı bakanlık ile ödüllendirdi.

Teknoloji şirketi SpaceX, elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan teknoloji milyarderi Elon Musk, yeni kabinede Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (Department Of Goverenment Efficiency) aday gösterildi.

SENATO ONAYINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYACAK

Trump'ın kabinesinde yer alacak isimler, Senato onayının ardından görevlerine başlayabilecek.