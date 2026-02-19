İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Loristan eyaletinde sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'daki demokrasi konusunda duyduğu endişenin aldatmacadan ibaret olduğuna vurgu yaptı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, "ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Aynı şekilde Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum içerisinde. Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz" İfadelerini kullandı.

"ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ülkesi ile alakalı meseleler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, "Loristan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Kuzey ve Güney Horasan, Huzistan ve hatta birçok bölgede adaletsiz bir durum olduğunun farkındayız. Ancak bu adaletsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Elbette bunlar bir anda çözülebilecek sorunlar değil" şeklinde konuştu.

"İRAN TOPLUMU BÜYÜK BİR BASKI ALTINDA"

Pezeşkiyan, ayrıca İran toplumunun büyük bir baskı altında olduğunu ve bu nedenle 'yaralandığını' belirterek aydınlar, sosyologlar, girişimciler, din adamları ve toplumun önde gelen kanaat liderleriyle birlikte bu baskıyı hafifletmeleri gerektiğini söyledi.