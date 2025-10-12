ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Fort Worth bölgesinde uçak kazası yaşandı.

TEKSAS’TA UÇAK OTOYOLA DÜŞTÜ

Uçak, Hicks Havaalanı yakınlarındaki N. Saginaw Bulvarı üzerinde otoyoldaki araçların üzerine düşerek büyük bir patlamaya yol açtı.

Olay sırasında Business 287 yolunda bulunan çok sayıda tır ve otomobil de uçakla birlikte yanarken, bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazada can kaybı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Uçağın kalkış noktası ve kazada yaralanan olup olmadığı hakkında detaylar da henüz netleşmedi.