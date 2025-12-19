Fransa’da çiftçilerden yol kapatma eylemi

- Fransa'nın Saone-et-Loire vilayetinde çiftçiler, tarım politikalarına ve ekonomik baskılara tepki olarak yolları kapattı.
- Göstericiler, traktörlerle ulusal yolu kapatarak trafiği durdurdu ve artan maliyetler ile yetersiz desteklere dikkat çekti.
- Yetkililer, protestoların diğer bölgelerde de devam etmesini bekliyor.
Fransa’nın Saone-et-Loire vilayetine bağlı Macon kentinde çiftçiler, ülke genelinde süren tarım protestoları kapsamında ana ulaşım güzergâhlarında eylem yaptı. Göstericiler, traktörlerle ve çeşitli araçlarla ulusal yolu kapatarak çift yönlü trafiği durdurdu.
HÜKÜMET POLİTİKALARINA VE MALİ BASKILARA TEPKİ
Çiftçiler, tarım sektöründe artan maliyetler, yetersiz destekler ve hükümetin izlediği politikalar nedeniyle ciddi ekonomik baskı altında olduklarını dile getirdi. Protestoların, özellikle hayvancılığı etkileyen salgın hastalıkların yönetimine ilişkin eleştirilerle birlikte planlanan serbest ticaret anlaşmalarına yönelik endişelerden kaynaklandığı ifade edildi.
TARIMSAL MOBİLİZASYON, ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR
Yetkililer, Macon’daki eylemlerin Fransa genelinde giderek artan tarımsal mobilizasyonun bir parçası olduğunu belirtirken, protestoların önümüzdeki günlerde farklı bölgelerde de sürmesinin beklendiğini kaydetti.