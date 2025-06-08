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İHA

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü.

PARAŞÜTÇÜLERİ TAŞIYAN UÇAK ACİL İNİŞTE DÜŞTÜ

Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı.

Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.