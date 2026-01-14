Macron: Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin "zincirleme sonuçları" olur

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a sahip olmaya yönelik söylemleri son dönemlerde arttı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Grönland'a olan ilgisi üzerine önemli yorumlarda bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Macron'un katılımıyla Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon'un toplantının ardından basına yaptığı açıklamaya göre, Macron, Bakanlar Kurulu'nda Grönland meselesine değindi.

DANİMARKA İLE DAYANIŞMA

Macron, toplantıda, Fransa'nın Grönland'daki durumu yakından takip ettiğini ve Danimarka'nın egemenliğiyle dayanışma içinde hareket edeceğini vurguladı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZİNCİRLEME SONUÇLAR OLUR"

Fransa Cumhurbaşkanı, "Grönland hakkındaki açıklamaları hafife almıyoruz: eğer Avrupalı ve müttefik bir ülkenin egemenliği ihlal edilirse, eşi benzeri görülmemiş zincirleme sonuçlar olur." ifadelerini kullandı.

"DONALD TRUMP'IN NİYETİ CİDDİ"

Başbakan Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamaları hakkında "Donald Trump'ın niyeti ciddi ve artık çok ciddiye alınmalı." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bu sabah konuk olduğu RTL radyosunda, Fransa'nın Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurmuştu.

TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini ve "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.