ABD Sağlık Bakanı Kennedy: Trump'ın nasıl hayatta kaldığını anlamıyorum

Siyasetçilerin podcast'lere katılarak sohbet etmelerinin oldukça yaygın hale geldiği ABD'de, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., katıldığı bir podcast programında ABD Başkanı Donald Trump'ın beslenme alışkanlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YEDİĞİ ŞEYLER SADECE ZEHİR"

Trump'ın seyahatlerde yediği yiyeceklerin ‘gerçekten kötü’ olduğunu vurgulayan Kennedy, Trump'ın su içmediğini, bunun yerine sürekli diyet kola tükettiğini söyledi. Kennedy, “Yediği şeyler sadece zehir. Bütün gün kendini zehirle pompalıyor. Bu biyolojik şartlarda ve bu beslenme tarzıyla nasıl hayatta kaldığını gerçekten bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

"FAST-FOOD ZİNCİRLERİNİN GIDALARINA GÜVENİYOR"

Trump'ın sadece seyahat ederken bu tarz beslendiğini belirten Kennedy, “Büyük fast-food zincirlerinin gıdalarına güveniyor çünkü yoldayken zehirlenmek veya hasta olmak istemiyor.” diye konuştu.

SEYAHATLER HARİCİNDE İYİ BESLENİYOR

Kennedy ayrıca, seyahatler dışında Trump'ın aslında genellikle ‘oldukça iyi yemekler yediğini’ de ekledi.

'BİR İLAHIN BÜNYESİNE' SAHİP

Kennedy, beslenme konusundaki bu karamsar tablonun aksine Trump'ın fiziksel dayanıklılığını ise övdü. Kennedy, Trump'ın ‘bir ilahın bünyesine’ sahip olduğunu ima ederek, “İnanılmaz bir sağlığı var.” dedi.