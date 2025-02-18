ABD'nin, Ukrayna'nın madenlerinin yarısını talep ettiği anlaşma sızdırıldı

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Dünyanın gündeminde Ukrayna-Rusya barışı var...

ABD'de dünyadaki savaşları bitirmeyi vadederek seçimi kazanan Başkan Donald Trump, vaatlerini yerine getirmek için kolları sıvadı.

Gazze'deki ateşkes Trump göreve gelmeden sağlansa da 'Gazze'ye çökme planı' tüm dünyanın tepkisine neden oldu.

Gazze'de sadece İsrail'i memnun eden bir planla sahneyen çıkan Trump, Ukrayna için de hayal kırıklığı oldu.

UKRAYNA MADENLERİNİN YARISI ABD'YE DEVREDİLECEK

Rusya ile ilk temasın kuran, Vladimir Putin ile telefonda görüşen Trump, Ukrayna ve Avrupa'yı masaya almadan barışı sağlamaya odaklandı.

Tüm Avrupa'yı ayağa kaldıran bu girişime bir de Ukrayna'nın tüm doğal kaynaklarına talip olan anlaşma eklendi.

İNGİLİZ MEDYASI ANLAŞMA METNİNİ ELE GEÇİRDİ

İngiltere medyası bu kapsamda Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e gönderdiği ülkenin tüm madenlerinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşmaya ulaştı.

Servis edilen anlaşmaya metnine göre Ukrayna'daki tüm madenlerin yarısı ABD'ye devredilecek.

LİMANLAR, ALTYAPI VE YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Trump'ın talebi madenlerle sınırlı değil. Aynı zamanda tüm imanlar, altyapı, doğalgaz ve petrol işletmeleri de talep ediliyor.

Bunun yanında Ukrayna'nın yeniden inşasında da ABD görev alacak.

UKRAYNA MODERN DÜNYANIN İLK SÖMÜRGESİ OLDU

Söz konusu anlaşmaya göre ABD'nin bu anlaşmanın sağlanması durumunda 500 milyar dolarlık bir kazanç elde etmesi bekleniyor.

Batı medyasında gündem olan anlaşma metni için Ukrayna'nın modern dünyanın ilk sömürge ülkesi olduğu yorumları yapılıyor.