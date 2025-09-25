ABD'nin vize vermediği Abbas BM'ye uzaktan hitap etti

Birleşmiş Milletler zirvesine katılım için vize başvurusunda bulunan Filistinli heyetin başvurusu, 28 Ağustos'ta ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmemişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filistin Yönetimi (FY) üyelerine vize verilmeyeceği ve verilen vizelerin de iptal edileceği aktarılmıştı.

ABBAS KONUŞMASINI UZAKTAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde devam ederken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugünkü konuşmasını da uzaktan gerçekleştirdi.

"İSRAİL'İN GERÇEKLŞETİRDİĞİ ŞEY SADECE BİR SALDIRI DEĞİL, BELGELENEN BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 80. BM Genel Kurulu'nda video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, "İsrail'in gerçekleştirdiği şey sadece bir saldırı değil. Bu, hem belgelenen hem de izlenen bir savaş suçu ve insanlığa karşı bir suçtur. 20. ve 21. yüzyılın en korkunç insani trajedilerinden biri olarak tarih kitaplarına kaydedilecektir" dedi.

"İSRAİL, 220 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ VE YARALADI"

Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yaklaşık 2 yıldır soykırım, yıkım, açlık ve yerinden etme savaşıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde konuştuğunu belirterek şöyle dedi:

Bu soykırım, İsrail işgal güçleri tarafından gerçekleştirildi ve çoğunluğu silahsız, çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 220 binden fazla Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

"HAMAS'IN YÖNETİMDE BİR ROLÜ OLMAYACAK, SİLAHLI BİR DEVLET İSTEMEDİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: