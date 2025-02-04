ABD'nin yeni gümrük vergileri Birleşmiş Milletler'i endişelendirdi

AA & Ensonhaber

Günlük basın toplantısında soruları cevaplayan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Çin, Kanada ve Meksika'ya uygulayacağı ek gümrük vergileriyle ilgili BM’nin pozisyonuna dair bir soruya yanıt verdi.

Dujarric, "Büyüyen ticaret kısıtlama önlemlerinin küresel ekonomi üzerinde özellikle gelişmekte olan ülkeler ve savunmasız nüfusa sahip bölgelerdeki etkisinden açıkça endişeliyiz" derken küresel ekonominin düşük büyüme gösterdiğine işaret ederek ticari kısıtlamalar artarken küresel ticaretin istikrarı için Dünya Ticaret Örgütü'nün kabul edilen uluslararası kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

3 ÜLKEYE EK GÜMRÜK VERGİSİ

ABD yönetimi Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.