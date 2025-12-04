ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

F-16'lar gündemdeki yerini koruyor...

F-16 savaş uçakları, güvenilirlik ve bakımla ilgili sorunları nedeniyle zaman zaman tartışmalara konu oluyor.

F-16 DÜŞTÜ

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçak bir kez daha kazaya uğradı.

Nellis Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yapılan açıklamaya göre, USAF bünyesindeki "Thunderbirds" akrobasi timine bağlı F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, San Bernardino bölgesinde Trona Havalimanı yakınlarında düştü.

PİLOT TEDAVİ ALTINA ALINDI

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanının açıklamasında ise düşüş öncesi uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilot, hastanede tedavi altına alındı.

Açıklamada, uçağın Los Angeles'ın yaklaşık 290 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde "Kaliforniya'daki kontrollü hava sahası üzerinde" bir eğitim görevine katıldığı aktarıldı.

DÜŞÜŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Savaş uçağının düşüş sebebinin araştırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Resmi ismi "ABD Hava Kuvvetleri Hava Gösteri Filosu" olan ve halk arasında "Thunderbirds" şeklinde tanınan filo, havada yüksek hızda ve gösterişli akrobasi gösterileri sergiliyor.