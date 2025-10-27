ABD’ye ait helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi’nde kaza yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump Asya turu kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunduğu sırada, ABD Donanması bölgede iki ayrı hava kazası yaşadı.

ABD HELİKOPTERİ GÜNEY ÇİN DENİZİ’NE DÜŞTÜ

ABD Donanması’nın en büyük harekat komutanlığı olan ABD Pasifik Filosu'na bağlı USS Nimitz uçak gemisinden havalanan bir helikopter ve bir uçak Güney Çin Denizi'ne düştü.

Pasifik Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Helikopter Deniz Taarruz Filosu 73’ün “Battle Cats” birliğine bağlı bir Sea Hawk helikopterinin yürütülen "rutin operasyonlar" sırasında yerel saatle 14.54’te Güney Çin Denizi’nde düştüğünü açıklandı.

Paylaşıma göre Nimitz ile birlikte görev yapan 11. Taarruz Grubu’na bağlı arama kurtarma ekipleri hızla harekete geçerek helikopterdeki üç mürettebatı sudan sağ olarak çıkardı.

F/A-18F SUPER HORNET DE KAZA YAPTI, PİLOTLAR KURTARILDI

Helikopter kazasından yaklaşık 30 dakika sonra ise yine Nimitz uçak gemisinden havalanan bir F/A-18F Super Hornet savaş uçağı da Güney Çin Denizi’ne düştü.

Arama kurtarma ekipleri, uçak suya çarpmadan önce fırlatma koltuğuyla kendilerini kurtaran iki pilotu tahliye etti. Her iki pilotun da gemiye döndüğü ve sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

ABD Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, olaylarda yer alan beş personelin de güvende olduğu vurgulandı. İki kazanın da nedeni henüz bilinmiyor. Donanma, olay sırasında hava koşulları veya teknik sorunlar hakkında bilgi paylaşmazken soruşturmanın sürdüğü açıklandı.