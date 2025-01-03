ABD'ye göç dalgası: Meksika'dan yeni konvoy yola çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri sona erdi ve Donald Trump zaferini ilan etti.
Göçmen düşmanlığıyla bilinen Trump'ın başkan seçilmesinin ardından kaçak göçmenler, ABD'ye girmeye çalışıyor.
Meksikalı göçmenler, Trump'ın 2025 yılında görevi devralmasından önce harekete geçti.
GÖÇMEN KONVOYU ABD'YE İLERLİYOR
Son olarak Meksika’nın en büyük güney sınır kenti Tapachula'dan yola çıkan yaklaşık 1500 göçmen, ABD sınırına doğru ilerliyor.
MEKSİKA DEVLET BAŞKANI ÇAĞRIDA BULUNDU: ENGEL OLMAYIN
İnsan Onuru Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a çağrıda bulunarak, göçmenlere engel olunmamasını talep etti.
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
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