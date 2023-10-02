ABD'yi endişelendiren anlar: Biden konuşurken duraksadı Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy hakkında konuşan Biden'ın kaygılara yol açan görüntüleri kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, konuşması sırasında endişeye neden oldu.

Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçe tasarısına verilen onayın ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'de bütçe anlaşması

Biden, en başından bu duruma düşülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sadece birkaç ay önce, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve ben, tam olarak bu türden üretilmiş krizlerden kaçınmak için bir bütçe anlaşmasına vardık." dedi.

Biden, McCarthy'nin Ukrayna halkına olan bağlılığını sürdüreceğini ve bu kritik anda Ukrayna'ya yardım etmek için gereken desteğin geçişini sağlayacağını umduğunu kaydetti.

Geçici tasarı kabul edilse de Cumhuriyetçi McCarthy ve parti üyeleri arasında kriz derinleşiyor. McCarthy, parti üyelerince koltuğundan edilme tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

Biden'ın duraksadığı anlar

Biden'a, "(McCarthy'nin) Cumhuriyetçi arkadaşları tarafından herhangi bir anlaşmadan geri adım atmaya zorlanacağından mı endişeleniyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Bu soruya yanıt vermeye çalışan Biden'ın duraksaması kameraya yansıdı. 2024 seçimlerinde aday olmaya hazırlanan 80 yaşındaki ABD Başkanı'nın tavırları, ülkesinde endişeye yol açtı.

"Ben... Her neyse..."

Biden, "Temsilciler Meclisi Başkanı için bu deneyimin kişisel bir ilham olduğunu umuyorum. Espri yapmıyorum. Ben... Her neyse..." ifadelerini kullandı.

Bu görüntüler, akıllara Kentucky’nin Cumhuriyetçi Senatörü Mitch McConnell'ı getirdi. 81 yaşındaki McConnell, basın toplantısı sırasında donup kaldığı görüntülerle konuşulmuştu.

Sosyal medyanın gündemine oturdu: Gidici

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Biden tiye alındı. Kullanıcılar, birbirinden çarpıcı ifadelere imza attı:

Pillerini şarj etmeyi unutmuş. Son kullanma tarihi geçmiş süt gibi. 2024'e yetişemeyecek. Gidici. Asla iyi olmadı.

Trump'ın diline düştü

Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, her fırsatta ABD Başkanı Biden'ın ilerleyen yaşından kaynaklanan hareketlerini taklit ediyor.

Biden'ı ağır sözlerle hedef alan Trump, söz konusu isim için "çürümüş" ve "çarpık" ifadelerini kullanmıştı.