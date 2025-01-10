Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

REUTERS

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında milyonlarca dolarlık evlerin de bulunduğu 2 binden fazla yapı küle döndü.

Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, söndürmek ise her geçen dakika daha zor bir hale geliyor.

SON DURUM NE?

Güney Kaliforniya'da devam eden çok sayıda orman yangınıyla ilgili bildiklerimiz:

Yangın haritası:

Los Angeles'ın batısındaki Palisades Yangını, Pasadena'nın kuzeyindeki Eaton Yangını ve Hollywood Tepelerindeki Sunset Yangını da dahil olmak üzere çok sayıda büyük yangın var.

Tahliye bölgeleri:

Yaklaşık 130 binkişi tahliye emri altında. Los Angeles'ın Pacific Palisades mahallesini kasıp kavuran orman yangınları, aralarında Mark Hamill, Mandy Moore ve James Woods'un da bulunduğu birçok Hollywood yıldızını evlerini boşaltmak zorunda bıraktı.

Elektrik kesintileri:

Poweroutage.us takip sitesine göre çarşamba akşamı 450 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Can kaybı:

Güncel sayı 10 ancak ekipler enkazı aramaya başladıkça ölü sayısının artması bekleniyor.

HOLLYWOOD'UN İKONİK SİMGELERİ YANDI

Ünlülerin evleriyle dolu olan ve Beach Boys'un 1960'lardaki hit parçası “Surfin' USA” ile anılan Pacific Palisades'te 77 kilometrekareden fazla alan yandı.

Alevler, 1976 yapımı korku filmi “Carrie” ve TV dizisi “Teen Wolf” da dahil olmak üzere birçok Hollywood yapımında yer alan Palisades Charter Lisesi'nin bir kısmı da dahil olmak üzere ikonik simgeleri yaktı.

Aktör Billy Crystal ve eşi Janice 45 yıllık evlerini kaybetti.

İç kesimlerde, Pasadena'nın kuzeyindeki Eaton Yangını, evler, apartman veya ticari binalar ve araçları içeren 5 binden fazla yapıyı yaktı.

Ayrıca Altadena'daki 5 okul kampüsü büyük ölçüde zarar gördü ve 54 kilometrekareden daha fazla alan alevlere teslim oldu.

20 KİŞİ YAĞMACILIKTAN TUTUKLANDI

Yetkililer ayrıca savunmasız toplulukları hedef alarak orman yangını krizinden yararlanan yağmacıların yargılanacağı sözünü verdi. Şu ana kadar en az 20 kişi tutuklandı.

Los Angeles County Denetim Kurulu Başkanı Kathryn Barger, “Bu kabul edilemez bir durum. Size söz veriyorum, sorumlu tutulacaksınız" dedi.

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Müfettişler, Los Angeles bölgesinde en az 10 kişinin ölümüne ve binlerce ev ve işyerinin tahrip olmasına neden olan büyük yangınlar için bir dizi olası ateşleme kaynağını değerlendiriyor.

Ulusal Yangından Korunma Birliği'ne göre ABD'deki yangınların en yaygın kaynağı yıldırım olsa da, müfettişler bunu kısa sürede eledi.

Palisades bölgesinde ya da Los Angeles County'nin doğusunda başlayan ve yüzlerce evi yok eden Eaton yangınının çevresindeki arazide yıldırım düştüğüne dair herhangi bir rapor olmadığı ifade edildi.

Sonraki en yaygın iki neden ise kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar ve elektrik hatlarından kaynaklanan yangınlar olarak belirtildi.