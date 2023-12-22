AB'nin Gazze uyarısı: Açlık ve kıtlık, felaket boyutuna ulaştı Brüksel'den yapılan açıklamada, "Halihazırda felaket boyutunda olan duruma karşı acilen hızlı insani yardım erişimi devam etmeli" denildi.

AA

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de yaşanan krize ilişkin uyarıda bulundu.

İsrail ordusunun kuşatma altına alarak saldırılarına devam ettiği Gazze'de, temel gıda maddelerine erişim sağlanamıyor.

AB, yaşanan açlık ve kıtlığın felaket boyutunda olduğunun altını çizdi. Tüm dünyadan, harekete geçmesi istendi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in ortak açıklamasında, Gazze'deki kıtlık riskine ilişkin endişelere yer verildi.

Nüfusun dörtte biri açlık ve kıtlıkla karşı karşıya

Dünya Gıda Programının (WFP) Gazze'ye yönelik dün yayınladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun sonuçları hakkında "büyük bir şaşkınlık" yaşandığı vurgulanan açıklamada, nüfusun dörtte birinin "felaket boyutunda" açlık ve kıtlıkla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

"Vahim bir gelişme"

Açıklamada, IPC'nin dünyanın hiçbir yerinde bu düzeyde bir gıda güvencesizliğini kaydetmediğinin altı çizilerek, şu değerlendirme yapıldı:

Bu, vahim bir gelişmedir ve ölümcül bir insani felaketi önlemek üzere tüm dünyanın harekete geçmesi için bir uyandırma çağrısı olmalıdır.

Felaket boyutuna ulaştı

Ayrıca açıklamada, insanların açlıktan ölmesini engellemenin "tek" yolunun sivillerin korunmasını sağlamak, insani yardım ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye güvenli erişimine izin vermek ve ihtiyaç sahibi tüm sivillere yeterli gıdanın sağlanması olduğu bildirildi.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısının yinelendiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Halihazırda felaket boyutunda olan durumun daha da kötüleşmesini önlemek için acilen hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım erişiminin devam etmesine ihtiyacımız var. Temel gıda maddelerine erişimin olmaması, kıtlığa neden olmaktadır.

Akut gıda güvensizliği

WFP, açıkladığı IPC raporunda, Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğunu duyurmuştu.

Raporda, Gazze'de 570 binden fazla kişinin de "felaket düzeyinde açlıkla" karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Filistin'e yardımları dondurma kararı

AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Filistin'e yönelik tüm AB yardımlarının durdurulduğunu duyurmuştu.

Varhelyi'nin açıkladığı karar, bazı AB üyesi ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

AB yönetimi, kısa süre sonra bunu düzelterek yardımların "Hamas'a gitmesini engellemek için gözden geçirileceğini" açıklamıştı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, gözden geçirme sürecinin ardından AB yardımlarının doğrudan veya dolaylı olarak "terör örgütü Hamas"a fayda sağladığına dair hiçbir belirti bulunamadığını, yardımların aksamadan süreceğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)