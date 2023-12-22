İsrail'in Gazze saldırılarının son bilançosu açıklandı Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun yol açtığı can kaybı sayısının 20 bin 57’ye yükseldiğini duyurdu.

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürülenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son saldırıların ardından bilançoyu paylaştı.

Öldürülenlerin sayısı 20 bin 57’ye çıktı

Son 48 saatte 390 Filistinlinin öldürüldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57’ye yükseldi. Kanlı bombardımanlar sonucu 53 bin 320 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusunun kayıpları

İsrail ordusu ise bu dönemde, 137’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Gazze'nin yüzde 90'ından fazlası açlık çekiyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, BM Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki gösterdi.

Gazze halkının yaklaşık yüzde 25'inin değil, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de neredeyse tüm hanelerin her gün öğün atladığına işaret edilerek, WFP'ye bağlı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC), Gazze halkının dörtte birinin felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya olduğu değerlendirmesine karşı çıkıldı.

"Gıda güvensizliğinin feci fotoğrafı"

IPC değerlendirmesinin 24 Kasım-4 Aralık'ta yapıldığı ve açlıkla ilgili gerçek durumu yansıtmadığı aktarılan açıklamada şöyle denildi:

Bu rapor, şu anda Gazze'de yaşanan gıda güvensizliğinin feci bir fotoğrafını sunmakta ve yeterli insani yardım erişimine izin verilmesi için ateşkese duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)