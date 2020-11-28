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    Abu Dabi’deki 144 katlı binanın yıkım anı

    Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.
    • DHA
    • 28.11.2020 - 16:39
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 17:00
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    Abu Dabi’deki 144 katlı binanın yıkım anı

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı.

    TAMAMEN YIKILDI

    18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü.

    O ANLAR

    O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

    Abu Dabi’deki 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı İZLE

    Abu Dabi’deki 144 katlı binanın yıkım anı #1

    Abu Dabi’deki 144 katlı binanın yıkım anı #2

    Abu Dabi’deki 144 katlı binanın yıkım anı #3

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