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- Abu Dabi’deki 144 katlı binanın yıkım anı
Abu Dabi’deki 144 katlı binanın yıkım anı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.
- DHA
- 28.11.2020 - 16:39
- Güncelleme : 28.11.2020 - 17:00
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı.
TAMAMEN YIKILDI
18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü.
O ANLAR
O anlar ise anbean kameralara yansıdı.
Abu Dabi’deki 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı İZLE