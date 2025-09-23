Afganistan: ABD'ye Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğiz

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Bagram Hava Üssü’nü geri vermezlerse kötü şeyler olacak” tehdidine tepki gösterdi. Mücahid, üssün Afganistan’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

"ÜSSÜN DEVRİ, HİÇBİR GÖRÜŞMEDE KONUŞULMADI"

Trump’ın Bagram’ın devri üzerine Afganistan yönetimiyle pazarlık yaptığı iddialarına karşı Mücahid, ABD ile yapılan görüşmelerin yalnızca mahkum takası, diplomatik ilişkiler ve ekonomik yatırımlar üzerine olduğunu söyledi. “Bagram hiçbir şekilde gündeme gelmedi” dedi.

"BÜYÜK GÜÇLER ARASINDA PAZARLIK YOK"

Mücahid, Afganistan’ın Çin, ABD veya başka bir büyük güç için çatışma alanı olmayacağını belirterek, “Bagram ne Çin’e ne ABD’ye ne de başka bir güce ait olabilir. Bizim için diğer topraklarımızdan farkı yoktur” ifadelerini kullandı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Afganistan’ın ABD ile iyi ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirten Mücahid, Washington yönetiminin yaklaşımının bu süreçte belirleyici olacağını vurguladı: “Akılcılığa, diplomasiye ve ekonomik işbirliğine önem verdikleri takdirde iyi ilişkiler geliştirmeye hazırız.”

TRUMP'IN BAGRAM PLANI

ABD Başkanı Trump, 18 Eylül’de Bagram Hava Üssü’nü geri almak istediklerini açıklamış, üssü Çin’in nükleer silah üretim merkezine yakınlığı nedeniyle stratejik açıdan önemsediğini belirtmişti. 20 Eylül’de ise sosyal medya üzerinden, üssün geri verilmemesi durumunda “kötü şeyler olacağını” ifade etmişti.

Joe Biden yönetimi, 31 Ağustos 2021’de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı ve silahı bırakarak Afganistan’dan çekilme sürecini tamamlamıştı.