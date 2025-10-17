Afganistan-Pakistan sınırlarını kapattı: Tırlar ve kamyonlar kapıda kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor...

Afganistan ile Pakistan arasında hafta sonu başlayan ve barış ilan edilmesiyle son bulan sınır çatışmaları, 15 Ekim Çarşamba günü yeniden alevlendi.

Çatışmalarda can kayıplarının yaşanmasının ardından aynı gün, 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildi.

SINIR KAPISINDA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yaşanan çatışmalar nedeniyle iki ülke arasındaki sınırlar kapatıldı ve taşımacılık şirketleri olumsuz etkilendi.

Yük kamyonları ve tırlar sınırda beklerken, işlek geçiş noktalarından biri olan Torkham Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ DURDURULDU

Karaçi Limanı ve Port Qasim'deki bulunan tüm terminaller, Afganistan transit ticareti için gümrük işlemlerini durdurdu.

Pakistan ordusu, çatışmalarda Pakistan tarafında 23, Afganistan tarafında ise 250 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.