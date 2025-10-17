Afganistan-Pakistan sınırlarını kapattı: Tırlar ve kamyonlar kapıda kaldı

- Afganistan ve Pakistan arasındaki yeniden alevlenen sınır çatışmaları nedeniyle iki ülke arasındaki sınırlar kapatıldı.
- Taşımacılık sektörü olumsuz etkilendi; Torkham Sınır Kapısı'nda uzun kamyon kuyrukları oluştu ve transit ticaret durdu.
- Pakistan ordusu, çatışmalarda 23 Pakistanlı ve 250 Afgan askerin öldüğünü bildirdi.
İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor...
Afganistan ile Pakistan arasında hafta sonu başlayan ve barış ilan edilmesiyle son bulan sınır çatışmaları, 15 Ekim Çarşamba günü yeniden alevlendi.
Çatışmalarda can kayıplarının yaşanmasının ardından aynı gün, 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildi.
SINIR KAPISINDA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yaşanan çatışmalar nedeniyle iki ülke arasındaki sınırlar kapatıldı ve taşımacılık şirketleri olumsuz etkilendi.
Yük kamyonları ve tırlar sınırda beklerken, işlek geçiş noktalarından biri olan Torkham Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
GÜMRÜK İŞLEMLERİ DURDURULDU
Karaçi Limanı ve Port Qasim'deki bulunan tüm terminaller, Afganistan transit ticareti için gümrük işlemlerini durdurdu.
Pakistan ordusu, çatışmalarda Pakistan tarafında 23, Afganistan tarafında ise 250 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.