Afganistan’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan sallanmaya devam ediyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’ın Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.A

ALMANYA DAHA BÜYÜK OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin 6.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Afganistan’da Kunar vilayetinde 1 Ağustos’ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 640 kişi de yaralandı.