Afganistan'da göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 78 ölü

İran’ın sınır dışı ettiği Afgan göçmenleri taşıyan bir otobüs, Afganistan’ın batısındaki Herat eyaletinde kamyon ve motosikletle çarpıştı. Kazada, 17’si çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetti.

KAZADA KURTULAN OLMADI

Olay, başkent Kabil’e doğru hareket eden otobüsün dün gece saatlerinde meydana geldi. Otobüste bulunanların tamamının İran’dan sınır dışı edilen Afgan göçmenler olduğu bildirildi. Herat Kültür Müdürü Ahmadullah Muttaki, kazada otobüste bulunan herkesin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Herat polisi, kazanın sürücünün aşırı hız ve dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiğini duyurdu.

YIL BAŞINDAN BERİ 1,5 MİLYON AFGAN, İRAN'DAN GÖNDERİLDİ

İran, son haftalarda düzensiz Afgan göçmenleri sınır dışı etme operasyonlarını artırdı. Ocak ayından bu yana yaklaşık 1,5 milyon Afgan İran’ı terk etti. Ülkedeki düzensiz Afgan göçmenlere, Temmuz ayına kadar gönüllü olarak ayrılmaları için süre tanınmıştı.

1970’lerden bu yana milyonlarca Afgan, İran ve Pakistan’a göç ediyor.