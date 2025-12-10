Afganistan'da Peaky Blinders karakterleri gibi giyinen gençler gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Modasıyla oldukça dikkat çekmiş olan popüler dönem dizisi Peaky Blinders'ın etkisi, Afganistan'a kadar ulaştı.

Peaky Blinders karakterleri gibi giyinen dört genç adam, ahlak polisi tarafından gözaltına alındı.

1920'LERİN GANGSTERLERİ GİBİ GİYİNDİLER

Kasket ve paltolarıyla 1920'lerin İngiliz gangsterlerinin modasına uyan gençler, Peaky Blinders dizisinin baş karakterinin isminden hareketle kendilerine "Thomas Shelby çetesi" ismini koydu.

Asghar Husinai, Celil Yakubi, Ashore Ekberi ve Davud Rasa ismindeki dört Afgan gencin Herat sokaklarında dizi karakteri kılığında gezdiği videoları sosyal medyada paylaşıldı.

VİDEOLU RÖPORTAJ VERDİLER

Hirat Mic isimli YouTube kanalı, ilgi çeken gençlerle bir röportaj videosu yayınladı.

Videoda, "İlk başta tedirgindik ama dışarı çıktığımızda insanlar tarzımızı beğendi, sokakta bizi durdurup fotoğraf çekilmek istediler." diyen Yakubi, "Bazı yorumlar da olumsuzdu, ama biz sadece olumlulara kulak verdik." ifadelerini kullandı.

'TUTUKLANDILAR' İDDİASI

Afganistan Ahlak Bakanlığı, Güney Herat'a tarzlarıyla ünlenmiş dört gencin yabancı kültürleri yaymak gerekçesiyle gözaltına alındıklarını duyurdu.

Gençlerin İngiliz tarzında giyinmeleri sebebiyle tutuklanıp tutuklanmadıkları merak konusu oldu.

Taliban hükümetinin Ahlak Bakanlığı sözcüsü Seyfülislam Khyber, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Film karakterlerini taklit ederek yabancı bir kültürü yayıyorlardı, bu yüzden tutuklandılar." demişti.

Fakat Khyber, daha sonra CBS muhabirlerine gençlerin tutuklanmadığını, yalnızca çağırılıp öğüt verildiğini ve ardından serbest bırakıldıklarını söyledi.

"Bizim kendi dini ve kültürel değerlerimiz var, özellikle kılık kıyafet alanında geleneksel tarzlarımız var." diyen Seyfülislam Khyber, "Giydikleri kıyafet Afgan kimliğine sahip değildi ve kültürümüzü hiç yansıtmıyordu. İkinci olarak, taklit ettikleri karakterler İngiliz filminden. Biz Müslüman bir toplumuz, birini taklit edeceksek dinimizin mübarek öncülerini ve onların adaletini taklit etmeliyiz." açıklamalarında bulundu.

ÖZÜR DİLEDİLER

Taliban yönetimi, gençlerden birinin konuşma kaydını isim vermeden servis etti.

Kayıtta paylaşımları için özür dileyen genç, "Instagram'da 5 milyon takipçim var ve fark etmeden Şeriat'a aykırı olan bazı paylaşımlarda bulundum. Çağırılıp öğüt aldım, ve bugünden sonra bu tür paylaşımlara devam etmeyeceğim, artık bıraktım." dedi.

Dört gencin yakın bir dostunun, muhabirlerle konuşurken arkadaşlarının gözaltına alınması hakkında "Tam bir saçmalık" dediği bildirildi.