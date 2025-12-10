Japonya; Rus ve Çin askeri uçaklarına karşı jetlerini havalandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin ve Japonya'nın arasındaki sürtüşme artarken Rusya'nın da dahil olduğu gerilimli bir olay daha gerçekleşti.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin’e ait askeri uçakların Japonya hava sahası yakınlarında uçuş yapması nedeniyle Tokyo yönetiminin, tedbir olarak kendi savaş jetlerini havalandırdığı bildirildi.

ÇİN VE RUS BOMBARDIMAN UÇAKLARI GEÇTİ

Rusya’ya ait 2 adet nükleer kapasiteli Tu-95 stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi üzerinden Doğu Çin Denizi’ne uçarak Çin’e ait 2 adet H-6 bombardıman uçağıyla buluştuğu aktarılan açıklamada, uçakların daha sonra Pasifik’te "uzun mesafeli ortak uçuş" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ayrıca Çin’e ait 4 adet J-16 savaş uçağının bombardıman uçaklarıyla birlikte Japonya’nın Okinawa ve Miyako adaları arasında çift yönlü uçuş yaptığı belirtilirken, eş zamanlı olarak Japon Denizi’nde 1 adet A-50 erken uyarı uçağı ve 2 adet Su-30 savaş uçağının dahil olduğu Rus Hava Kuvvetleri aktivitesi tespit edildiği aktarıldı.

"AÇIK BİR GÜÇ GÖSTERİSİ"

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya ve Çin’e ait bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği ortak uçuşların Japonya çevresindeki askeri faaliyetlerin genişlediğini ve yoğunlaştığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemize yönelik açık bir güç gösterisi olan bu eylemler, ulusal güvenliğimiz açısından ciddi bir endişe kaynağıdır." açıklamasında bulundu.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Koizumi, "Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarını derhal havalandırarak hava sahası ihlaline karşı sıkı önlemler almıştır." ifadelerini kullandı.

İLK OLAY BU DEĞİL

Çin ve Rusya’nın askeri faaliyetleri bölgede tansiyonu yükseltmişti Japonya hükümeti, Çin’e ait Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 tipi savaş uçaklarının 6 Aralık’ta Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya’ya ait askeri jetlere radar kilitlediğini açıklayarak, olayı "tehlikeli ve son derece üzücü" olarak nitelemişti.

Çin yönetimi, bu konudaki suçlamaları reddederken, iki ülke arasında askeri gerilim yükselmişti. Son olarak dün Güney Kore ordusu, Çin ve Rusya’ya ait 9 askeri uçağın kısa süreliğine Güney Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ne (KADIZ) girdiğini duyurmuştu.