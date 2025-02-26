Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Afganistan, pazartesi gününden bu yana etkisini sürdüren yoğun yağmur ve kar yağışıyla mücadele ediyor. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Abdullah Jan Saiq, özellikle Farah, Kandahar ve Helmand vilayetlerinde ağır kayıpların yaşandığını belirtti.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamasına göre, felaket nedeniyle şu ana kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

240 EV YIKILDI

Afetin yıkıcı etkileri bununla da sınırlı kalmadı. Saiq, 240 evin tamamen yıkıldığını, 61 evin hasar gördüğünü ve yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını bildirdi. Etkilenen bölgelere acil yardım ekiplerinin yönlendirildiğini belirten Saiq, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapanması üzerine Bayındırlık Bakanlığı ile iş birliği içinde ulaşımı yeniden sağlamak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

SEL VE TAŞKIN RİSKİ SÜRÜYOR

Özellikle Farah vilayeti, felaketten en çok etkilenen yerler arasında bulunuyor. Dün meydana gelen sel felaketinde en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Afganistan Meteoroloji Servisi, ülkenin 34 vilayetinden 32’sinde kar yağışı ve sağanak yağmurun devam edeceğini duyurarak ani sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı.