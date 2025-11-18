Afganistan'dan çocuk gelinken kaçtı: Vücut geliştirme şampiyonu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Roya Karimi, Avrupa’nın en başarılı vücut geliştiricilerinden biri...

Ancak Karimi’nin geçmişi bambaşka bir dünyaya ait.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRLANIYOR

Yaklaşık 15 yıl önce, Afganistan’da çocuk yaşta evlendirilmiş genç bir anneydi.

Şimdi 30 yaşında ve bu hafta Barselona’da düzenlenecek Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda yarışmaya hazırlanıyor.

AFGANİSTAN'DAN NORVEÇ'E UZANAN KAÇIŞ

Karimi, yıllar önce annesi ve küçük oğluyla birlikte Afganistan’dan kaçtı.

Norveç’te sığınma hakkı elde eden Karimi, burada eğitimini sürdürdü, hemşire olarak çalıştı ve yeni bir hayat kurdu. Aynı zamanda yeni eşi ve spor koçu olan Kamal Jalaluddin’le tanıştı.

BBC News Afghan’a verdiği röportajda Karimi, "Her spor salonuna girdiğimde, Afganistan’da bir zamanlar egzersiz yapmamın bile yasak olduğunu hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

"BEDENİMİ DEĞİL, KİMLİĞİMİ DE İNŞA ETTİM"

Karimi için vücut geliştirme yalnızca fiziksel bir uğraş değil, yıllarca bastırılmış özgüvenini yeniden inşa etmenin bir yolu oldu.

Karimi, 18 ay önce hemşirelik mesleğini bırakarak tamamen spora yöneldi.

En büyük zorluğun Afganistan’da içselleştirdiği sınırlamaları aşmak olduğunu belirterek, "En büyük mücadelemiz, gelenek, kültür ya da din adına bize dayatılan görünmez sınırları yıkmaktı. Yenilikçi olmak istiyorsan, önce o çerçevelerden kurtulmalısın." dedi.

TEHDİTLER VE CESARET

Sahneye çıktığında giydiği bikini ve açık saçları, Afgan toplumunun muhafazakar normlarına taban tabana zıt.

Bu nedenle sosyal medyada sık sık hakaretlere, hatta ölüm tehditlerine maruz kalıyor. Ancak o bu saldırılara kulak asmıyor.

Karimi, sosyal medyayı aynı zamanda Afgan kadınlarına seslenmek için kullanıyor.

Onlara fiziksel sağlık, özgüven ve kimliklerini yeniden inşa etme konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

AFGAN KADINLARI İÇİN BİR REKOR

Roya, Nisan ayında Stoperiet Open’da “Wellness” kategorisinde altın madalya kazandı.

Ardından Norveç Classic 2025’te birincilik elde etti. Bu başarılar, onu Avrupa Şampiyonası’na ve nihayet Dünya Şampiyonası’na taşıdı.

"Bu yıl inanılmaz zordu ama adım adım altın madalyalara ulaştım" diyen Karimi, "Bu rekoru Afgan kızları ve kadınları adına kırmak istiyorum. Onlar için sahnede olacağım." dedi.