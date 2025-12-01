Afrikalı liderler Avrupalı sömürgecilerden tazminat talep ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Birliği liderleri Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün sürecek "Afrika'da Sömürgeciliğin Kriminalizasyonu; Tarihsel Adaletsizliklerin Düzeltilmesi" konferansında bir araya geldi.

Konferansta Afrika'nın Avrupalı devletler tarafından sömürgeleştirilme geçmişi gündemde.

Başta Fransa ve Birleşik Krallık olmak üzere İspanya, İtalya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesi, Afrika'da kolonici yapılar kurmuştu.

Kolonilerin ve sömürünün sonuçları günümüzde hala Afrika ülkeleri için sorunlar yaratmaya devam ediyor.

Bu sorunlar ve olası eylemler için tartışmalar Afrika Birliği'nin konferansında yürütülüyor.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, konferansın açılışında konuştu.

Attaf, Afrika ülkelerinin sömürge döneminde işlenen suçlar için tazminat alma hakkı olduğunu söyledi.

Afrika'nın, sömürge döneminde halklarına karşı işlenen suçların açıkça itiraf edilmesini isteme hakkı olduğunu kaydeden Attaf, "İtiraf ve işlenen suçları kabullenme, Afrika ülkeleri ve halklarının dışlanma, ötekileştirme ve geri kalmışlık nedeniyle hala ağır bedeller ödediği bu dönemin kalıntılarıyla başa çıkmak için yapabileceğimiz şeylerin en basitidir." dedi.

SÖMÜRGECİLİK SUÇ SAYILMALI

Sömürgeciliğin bazı uygulamalarını suç saymak yerine, sömürgeciliğin kendisini suç saymanın zamanının geldiğini kaydeden Attaf, Afrika'nın meşru bir hak olarak tazminat ve yağmalanmış malların iadesini talep etme hakkı olduğuna işaret etti.

EN UZUN VE EN ŞİDDETLİ SÖMÜRGE PROJESİ

Fransa'nın Cezayir'deki sömürgesiyle ilgili de konuşan Attaf, bu sömürgenin modern tarihin en uzun ve en şiddetli yerleşimci sömürge projesi olduğunu dile getirdi.

Fransa'nın, Cezayir halkına karşı toprak ve emlak müsaderesi, yağma ve talan da dahil olmak üzere her türlü soykırımı işlediğini vurgulayan Attaf, sürgün edilen Cezayirlilerin sayısının 2-3 milyona ulaştığını ve bunun o dönemde nüfusun üçte birine tekabül ettiğini belirtti.

Fransa'nın Cezayir'e karşı işlediği suçları hatırlatan Attaf, Cezayir'in 1954'ten 1962'ye kadar süren kanlı bir bağımsızlık savaşı vermek zorunda kaldığını da dile getirdi.

Attaf, Fransa'nın Cezayir'de gerçekleştirdiği nükleer denemelerin de halen insanlar ve çevre üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

FAS HALA SÖMÜRGE ALTINDA

Bakan Attaf, İspanya'nın hala Fas ile üzerinde hak tartışmaları yürüttüğü Batı Sahra topraklarını "Afrika'daki son koloni" olarak tanımladı.

İspanya'yı dekolonizasyon sürecini sonlandırmamakla suçlayan Attaf, Fas'ın toprak üzerindeki hakkını destekleyerek, Afrika Birliğinin konudaki ortak duruşunu savundu.

Associated Press'e referans veren the Guardian, Cezayir parlamento üyesi Mohamed Arezki Ferrad'ın Fransa tarafından yağmalanan Cezayir eserlerinin hala daha iade edilmediğini söylediğini yazdı.

Konferans bitiminde "sömürgeciliğin kabul edilmesi, suç sayılması ve tazminat" taleplerinden oluşan Cezayir Bildirgesinin açıklanması bekleniyor.