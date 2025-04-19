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Afyonkarahisar'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Karayolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.