Afyonkarahisar'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Haber Merkezi
Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki A.D. idaresindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde, D.C'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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