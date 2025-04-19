Afyonkarahisar'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Haber Merkezi

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki A.D. idaresindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde, D.C'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Furkan Can
Furkan Can
Editor