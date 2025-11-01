Ahmed Şara 10 Kasım'da Washington'a gidiyor

- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 10 Kasım'da Washington'u ziyaret edecek ve Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
- Bu ziyaret sırasında, Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona katılma anlaşması imzalaması bekleniyor.
- Ayrıca, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisi Şara'nın ziyareti sırasında Washington'da gerçekleşecek.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan Washington'a ziyaret...
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu.
BEYAZ SARAY'I ZİYARET EDEN İLK SURİYE CUMHURBAŞKANI OLACAK
Axios sitesinin haberine göre, Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti.
Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
ANLAŞMA İMZALANABİLİR
Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.
SURİYE VE İSRAİL ARASINDA MÜZAKERE
Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.
Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.