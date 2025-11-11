Ahmed Şara 11 Eylül saldırısıyla ilgisi olmadığını söyledi: O sırada bölgemde El Kaide yoktu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Amerika Birleşik Devletleri'ne diplomatik ziyarette bulundu.

Beyaz Saray'da ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüşen Ahmed Şara, ABD'li yetkililerle de basketbol oynadı.

Şara, Washington ziyareti sırasında bir TV programına da konuk oldu.

"11 EYLÜL OLAYLARINDAN PİŞMAN MISINIZ?"

FOX News kanalına röportaj veren Şara'ya, 3 binden fazla Amerikalının ölümüne sebebiyet veren 11 Eylül olaylarına ilişkin soru yöneltildi.

Şara, program sunucusunun yönelttiği "Pişman mısınız?" sorusunu yanıtladı.

"O ZAMANLARDA KARAR VERME GÜCÜM YOKTU"

Sunucunun "Sayın Başkan, 11 Eylül olaylarından ve 3 bin Amerikalının öldürülmesinden pişman mısınız?" sorusunu "Henüz 19 yaşında ve çok gençtim. O zamanlarda karar verme gücüm yoktu ve bununla ilgili elimden gelen bir şey de yoktu." sözleriyle cevapladı.

"ÖLDÜRÜLEN HER SİVİL İÇİN ÜZGÜNÜZ"

El Kaide'nin o zamanlarda bölgesinde olmadığını belirten Şara, şöyle devam etti: