Ahmed Şara, ABD'de İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumu devam ediyor.

Liderler tek tek dünyaya seslenerek mesajlar veriyor.

Bunun yanında liderler, bakanlar ve bürokratlar düzeyinde pek çok görüşme gerçekleştiriliyor.

MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

ŞARA'NIN ABD TEMASLARI

Şara, Meloni görüşmesinden önce, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya gelmiş ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Şara, ABD'deki ilk gününde ise Suriye diasporasıyla bir araya gelmişti.

Yıllarca ABD ile Irak'ta savaşan, Suriye'de HTŞ liderliğinde Esad rejimine karşı mücadele ederken başına 10 milyon dolar ödül konan Şara'nın ABD ziyareti ve temasları tarihi nitelikte.

Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçecek.