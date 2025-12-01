Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bölgeyi ilgilendiren bir görüşme gerçekleşti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

SON GELİŞMELER KONUŞULDU

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanları ele alındı.

SURİYE BİR YILDIR "ÖZGÜR"

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentine sıkışan muhalifler, Esed rejimini devirmek amacıyla 27 Kasım 2024’te harekete geçti. Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki gruplar, İdlib’den güneye ilerleyerek Halep iline operasyon başlattı.

REJİM VE RUSYA SALDIRILARI BAŞARISIZ KALDI

Beşşar Esad rejimi ve Rusya, muhaliflerin Şam’a ilerlemesini durdurmak için yoğun hava saldırıları düzenledi. 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Halep ve İdlib’e yapılan saldırılarda 81 sivil hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı.

Buna rağmen muhalifler, 5 Aralık’ta Hama kent merkezinin doğusuna girerek, Humus ve Suveyda illerine yöneldi. 7 Aralık’ta Dera ve Kuneytra il merkezleri muhaliflerin kontrolüne geçti.

ESAD RUSYA'YA KAÇTI

8 Aralık 2024’te muhalifler, başkent Şam’a girerek Sednaya Hapishanesi’ni bastı ve tutsakları kurtardı. Böylece 1963’ten beri iktidarda olan Baas Partisi’nin 61 yıllık yönetimi sona erdi.

Başkent Şam tamamen muhaliflerin kontrolüne geçerken, Beşşar Esed ülkeyi terk ederek Rusya’ya kaçtı.