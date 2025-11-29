Ahmed Şara: Halep'te yeni bir tarih yazıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Halep’in Esad rejimi güçlerinden kurtarılmasının yıl dönümü vesilesiyle Halep Kalesi’nde düzenlenen törene katıldı. Şara, burada yaptığı konuşmada, Halep’in özgürleşmesini Suriye tarihi açısından “kritik bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

"HALEP'İN KURTULUŞU, BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA GERÇEKLEŞTİ"

Cumhurbaşkanı Şara, “Halep'in kurtuluşunun ilk saatlerini hatırlıyorum. O anlarda çok şey kaybettik; halkımız büyük fedakarlıklar yaptı. Bugünlere gelene kadar kan sel gibi aktı” ifadelerini kullandı. Halep’in özgürlüğüne kavuşmasının ülkede büyük bir umut oluşturduğunu belirten Şara, “Kahramanlarımızın Halep'e girip halkını eski rejimin zulmünden kurtarmasını anbean izlediğimiz o dakikalar, bugün hala yüreğimizde taze” dedi.

"HALEP, TÜRM SURİYE'YE AÇILAN KAPIMIZDI"

Şara, kentin stratejik önemine dikkat çekerek, “Halep Kalesi bu sürecin en güçlü sembolüdür. Halep’le birlikte tüm Suriye yeniden doğdu. Halep, tüm Suriye’ye açılan kapımızdı. Halep’in zinciri kırılınca hapishaneler özgürleşti, Suriye’nin çocuklarının yüzü yeniden güldü” diye konuştu.

HALEP'İN İMARI, YENİDEN İNŞANIN TEMEL ADIMI

Halep’in kurtuluşunun sadece şehir için değil, tüm Suriye ve bölge için yeni bir umut doğurduğunu vurgulayan Şara, “Bugün yalnızca Halep'in kurtuluşunu kutlamıyoruz, aynı zamanda Suriye için yeni bir tarihin başlangıcını ilan ediyoruz. Halep’in imarı, ülkenin yeniden inşasında vazgeçilmez ve temel bir adımdır. Kent, ekonomi, imar ve kalkınma açısından ışık saçan bir merkezdir” ifadelerini kullandı.

Şara, yeniden inşa sürecinin birlik ve dayanışma içinde yürütüleceğini belirterek, “Biz sadece Halep'in özgürleşmesiyle yetinmeyeceğiz. Yol, o ilk andan itibaren başladı. Hep birlikte Suriye’yi yeniden inşa etmek için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

MUHALİFLERİN OPERASYONU, HALEP'İ ESAD REJİMİNDEN KURTARDI

Hatırlanacağı üzere, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir eş-Şam ile Suriye Milli Ordusu, 27 Kasım 2024’te başlattıkları “Düşmanı Caydırma Operasyonu” kapsamında 29 Kasım 2024’te Halep’i Esad rejimi güçlerinden kurtarmıştı.