Ahmed Şara, Moskova'da Putin ile görüşürken Esad ailesi ile gezmeye çıktı

Moskova'da tarihi görüşme...

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından yeni Suriye hükümeti önemli bir diplomatik adım daha attı.

ŞARA İLE PUTİN BİR ARAYA GELDİ

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, bugün Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şara, Moskova'ya ulaştı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

KARŞILIKLI OLUMLU MESAJLAR VERİLDİ

Putin, görüşmede yaptığı açıklamada "Dünya şu anda yeni bir Suriye'yle tanışıyor ve bu süreçte Rusya'nın önemli bir rolü olacak. Ülkeler arasında uzun yıllara dayanan tarihi bağlar mevcut, ortak çalışmalar devam edecek. Pek çok ilgi çekici ve faydalı girişim görüldü, bunları hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ise, "Suriye ve Rusya arasında güçlü ilişkiler var ve biz bu ilişkileri yeniden tesis etmek için çalışıyoruz. Yeni Suriye, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelerle stratejik ve siyasi ilişkileri yeniden kuruyor. Rusya ile yapılan tüm önceki anlaşmalara saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞİRKEN ESAD AİLESİYLE GEZMEYE ÇIKTI

Şara’nın, işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik lider Beşar Esad’ın ülkesine iadesini talep ettiği aktarılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın paylaştığı görüntülerde devrik lider Beşar Esad’ın, Esad da ailesi ve eşiyle kent gezisine çıktığı ortaya çıktı.

HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya’ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali, Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı.