Akaryakıt devi BP yüzlerce istasyonunu satıyor! İstasyonların yeni sahibi…

2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satışı planlayan İngiltere merkezli enerji devi BP dev bir satışla gündeme geldi.

Enerji devi, Hollanda’da bulunan 300 petrol istasyonunu söz konusu satış planı kapsamında Hollandalı akaryakıt dağıtım ve ticaret şirket Catom’a satmak üzere el sıkıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayından açıklanan strateji güncellemesi kapsamında borcunu azaltma ve nakit akışını artırma hedefleri doğrultusunda gerçekleşen bu satış sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

İSTASYONLAR SATILIYOR

Hollanda’da bulunan akaryakıt istasyonlarının satışının ise yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. BP'nin 2023'te Türkiye'deki petrol istasyonlarını elden çıkarmasının ardından yaptığı bu hamle şaşırttı.

Aynı zamanda şirketin Avusturya'daki perakende ağı için de satış süreci devam ettiği de biliniyor. Söz konusu satış kapsamında petrol istasyonlarının yanı sıra 15 elektrikli araç şarj istasyonu ve filo yönetim hizmetleri de satılacağı da paylaşıldı.